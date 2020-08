Aktuelle Zahlen im Regionalverband : Corona: Zwei weitere Personen sind infiziert

Das Corona-Testzentrum auf dem Saarbrücker Messegelände. Foto: dpa/Oliver Dietze

Regionalverband Die Zahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen im Regionalverband ist am Montag, Stand 17 Uhr, auf 1281 gestiegen. Das sind zwei mehr als am Vortag. Gleichzeitig konnten zwei Personen die häusliche Quarantäne beenden.

Das bedeutet, dass derzeit 24 Personen in Saarbrücken, zwei in Püttlingen und jeweils eine in Völklingen und Sulzbach an Covid-19 erkrankt sind. In den anderen sechs Städten und Gemeinden im Umland gibt es derzeit keine Coronafälle.