Mehrere Fahrzeuge beschädigt : Autofahrer in Burbach schwer verletzt

Autofahrer in Burbach schwer verletzt

Saarbrücken Am Sonntag erlitt ein Autofharer in Burbach schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, da er unter Alkoholeinfluss stand.

Ggeen 22.40 Uhr am Sonntag fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Luisenthaler Straße (B51) aus Richtung Völklingen kommend durch Burbach, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilt. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei am Straßenrand parkenden Autos kollidiert.