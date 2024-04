Mehr Lärmschutz in der City gefordert Zu viel Lärm in Saarbrücken? OB Conradt kündigt Start wichtiger Baumaßnahme an

„Da vorn ist es so laut, da können Sie sich gar nicht normal unterhalten oder ein Telefongespräch führen“, sagt Karsten Bach vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Saarbrücken und zeigt auf den Kummersteg über der Stadtautobahn. Zum „Internationalen Tag des zunehmenden Lärms“ am gestrigen Mittwoch hatte der BUND Saarbrücken deshalb seinen Infostand auf der alten Brücke in Höhe des Finanzministeriums aufgebaut, um die Passanten für das Thema Lärm im Allgemeinen und Lärmbelastung durch den Straßenverkehr auf der Stadtautobahn im Besonderen zu sensibilisieren.