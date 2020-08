Fußgänger beleidigten und attackierten : Autofahrer und Beifahrerin mit Pfefferspray angegriffen

Großrosseln Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind am Sonntagmorgen von einem Fußgänger angegriffen worden.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 49-Jährige und seine 47-jährige Beifahrerin in einem BMW Cabrio gegen 3.30 Uhr die Ludweilerstraße in Richtung Völklingen, als plötzlich eine 19-jährige Fußgängerin begann, die Beifahrerin zu beleidigen. Nachdem der Mann seinen Wagen angehalten hatte, um die junge Frau zur Rede zu stellen, wurde er von einem 24-Jährigen unverhofft mit Pfefferspray attackiert. Als die Beifahrerin dem 49-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, wurde sie von der 19-Jährigen am Hals gepackt und im Verlauf des Handgemenges ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Beide Angreifer flüchteten im Anschluss zu Fuß. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.