Einsatz in Völklingen : Betrunkene Frau (35) verletzt Polizisten leicht

Völklingen-Luisenthal Eine sturz betrunkene und schreiende Frau hat am Montagnachmittag in Völklingen-Luisenthal Polizisten attackiert, die ihr helfen wollten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 14 Uhr in der Neuen Straße. Die alarmierten Beamten trafen die 35-Jährige in einem „psychischen Ausnahmezustand“ vor einem Hauseingang sitzend an. Da die betrunkene Frau sich nicht selbst überlassen werden konnte, erklärten die Polizisten ihr, sie zur Sicherheit vorübergehend in Gewahrsam nehmen zu wollen. Da habe die 35-Jährige unvermittelt mit ihrer Handtasche nach einem Polizisten geschlagen. Auf Versuche, sie zum Streifenwagen zu begleiten, reagierte die Frau mit Tritten und Schlägen.