Offiziell übergeben : Am „Lumpenberg“ kann wieder gespielt werden

Am „Lumpenberg“ kann wieder gespielt werden

Saarbrücken (red) Kinder in Altenkessel können sich freuen. Sie haben einen neuen Ort zum Spielen und Toben. Oberbürgermeister Uwe Conradt eröffnete am Freitag offiziell den neu gestalteten Spiel- und Bolzplatz „Lumpenberg“.

„Wir haben hier für die Kinder aus dem Umfeld einen attraktiven Platz geschaffen, auf dem sie sich austoben können“, so Conradt. Das Schöne am Spiel- und Bolzplatz „Lumpenberg“ sei, dass viele ihre Ideen für die Neugestaltung einbringen konnten und sogar im Rahmen einer Mitmachbaustelle aktiv mitgeholfen haben. Ein besonders herzliches Dankeschön richtete der OB an die Bürgerinitiative „Unser Altenkessel – sauberer, sicherer, schöner“. Sie hat Spenden gesammelt und davon der Landeshauptstadt Spielgeräte inklusive Einbau im Wert von rund 14 000 Euro geschenkt.