Aktuelle Statistik des Gesundheitsamts : 28 Personen sind jetzt infiziert

Mit einem Abstrich werden Bürger auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Die Zahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen im Regionalverband ist am Sonntag, Stand 17 Uhr, auf 1279 gestiegen. Das sind zwei Infizierte mehr als am Samstag. Weil niemand die häusliche Quarantäne beenden konnte, gelten weiterhin 1137 Personen als geheilt.