Völklingen : Wenn die Gichtbühne zur Kulisse wird

Völklingen Das Saarländische Staatstheater eröffnete seine neue Saison in Corona-Zeiten mit einem originellen Parcours durch die Völklinger Hütte.

Das Konzept des Ganzen ist schnell erklärt: Auf dem Rundgang durch das Kulturerbe hatten sich an verschiedenen Stationen Ensembles oder Einzelkünstler des Staatstheaters aufgebaut und boten kurze Einblicke ins künstlerische Schaffen an. „Appetithäppchen“, wie Dramaturgin Simone Kranz meinte. Ausschnitte aus den Theaterproduktionen „Politiker“, „Glück“, „Nora“ oder „Gespräch mit einer Stripperin“ wurden ebenso präsentiert wie musikalische Darbietungen eines Horn-Quartetts, eines Fagott-Trios oder eines Oboen-Quartetts. Dazwischen konnte man einzelne Schauspieler wie beispielsweise Michael Wischniowski erleben, der auf einer ausrangierten Lokomotive ein Ständchen zur Ukulele gab. Oder Sparte4-Chef Thorsten Köhler, wie er aus einem Kindertheaterstück las.

Manches, wie der Ausschnitt aus „Glück“, ergab da ideales Straßentheater – und kaum war das vorbei, fingen mitten im Publikum die beiden Hauptdarsteller aus „Gespräch mit einer Stripperin“ einen lautstarken Streit an. Statisten mit den absurdesten Kostümen aus dem Staatstheaterfundus liefen gegen den Besucherstrom, der aufgrund des geschickten Konzepts nie zu einem Gedränge ausartete. Die Zuschauer waren nämlich dazu angehalten, nacheinander zu bestimmten Terminen zu erscheinen. Auf ein Programmheft wurde absichtlich verzichtet, um Aufläufe zu vermeiden, wie der Chef der Völklinger Hütte, Ralf Beil, erklärte. „Es sollte für die Besucher immer neue Überraschungen geben.“ So hielt sich auch der Andrang in Grenzen, als die vielleicht spektakulärsten Performances stattfanden: Direkt zu Beginn zeigten zwölf Tänzerinnen und Tänzer ein improvisiertes Ballett auf dem Erzplatz. „Wir haben bestimmte Anweisungen bekommen wie etwa jene, dass wir uns für eine Zeit in zwei Gruppen aufteilen. Ansonsten haben wir uns von der Atmosphäre inspirieren lassen“, meinte einer der Tänzer, Nobel Lakaev, hinterher. Die zweite Ballett-Einlage fand später auf dem Sinterturm statt, als sich neun Tänzerinnen und Tänzer zu den Rhythmen bewegten, die Martin Hennecke mit Stöcken auf dem Metallgeländer erzeugte.