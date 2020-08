Corona-Fall an Völklinger Schule : Bildungsministerin spricht vom „ersten Stresstest“

Corona-Fall an Völklinger Schule

Saarbrücken/Völklingen Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) nennt den Corona-Fall in der Völklinger Gemeinschaftsschule einen „ersten Stresstest im neuen Schuljahr“.

Er zeige „dass wir gut für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen vorbereitet sind“. Man müsse sich aber im klaren sein, dass immer Corona-Infektionen auftreten könnten, „natürlich auch an Schulen“. Ein Änderungsbedarf bei Vorgaben an die Schulen bestehe nicht, sagte Pressereferent Lukas Münninghoff. Die Schulen hätten detaillierte Anweisungen, wie in solchen Fällen zu verfahren sei.