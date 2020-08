Stufenplan wird ausgesetzt : Saarland reagiert auf steigende Corona-Zahlen

Saarbrücken Die Landesregierung hat vorgesehene Lockerungen bei Veranstaltungsgrößen ausgesetzt. Neue Verschärfungen gibt es aber vorerst nicht.

„Die momentan leider wieder ansteigenden Infektionszahlen erlauben keine weiteren Lockerungen bezüglich Veranstaltungsgrößen“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte vor neuen Verschärfungen, auf die man in der am Donnerstag beschlossenen neuen Corona-Verordnung noch verzichtete: „Ich appelliere an die Saarländerinnen und Saarländer, weiter achtsam zu bleiben und unsere Regeln einzuhalten. Nur so können wir weitere Einschränkungen in Zukunft vermeiden.“

Das Saar-Gesundheitsministerium vermeldete am Donnerstag zwölf neue Corona-Infektionen. Insgesamt gab es bislang 3023 Fälle. Derweil mussten im Regionalverband Saarbrücken vier weitere Schulklassen und eine Kita in Quarantäne. Grund war ein Corona-Ausbruch in einer Familie. In Homburg wurde eine zehnte Klasse nach einem positiven Corona-Test ebenfalls in Quarantäne geschickt. Schon am Mittwoch war eine Klasse in Völklingen betroffen.