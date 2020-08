Kabarett : Zwei, die sich bestens missverstehen

Homburg Die Kabarettistinnen Bettina Koch und Alice Hoffmann – besser bekannt als das Duo „Die Ähn und das Anner“ – traten am Freitag in der Ice Lounge Homburg auf. „Kluger Klatsch un dumme Sprüch“ standen auf dem Programm.

Bereits mit ihrem vorangegangenen Programm „Knete, Kerle, Karma“ und der gemeinsamen Radiocomedy als „Die Ähn und das Anner“ konnten Koch und Hoffmann gemeinsame Erfolge feiern; mit dem neuen Programm wollen sie an diese anschließen. Was sich trotz Problemen mit dem Sound erst einmal gut anlässt: „Du kannst mich doch jetzt net ausziehe!“, improvisiert die als „es Hilde“ in der Kultserie „Familie Heinz Becker“ bekannte Alice Hoffmann passend zu ihrer biederen Bühnenfigur im Tête-à-tête mit dem Tontechniker, was bereits vor dem Auftakt für erste Lacher sorgt.