Stiftung Preußischer Kulturbesitz : Meißeln an den „Meilensteinen“

Berlin Eine neue Kommission soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz reformieren.

Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat die Einsetzung einer Reformkommission beschlossen. Angestrebt werde eine „Roadmap mit Zielen, Varianten und Meilensteinen für den angehenden Reformprozess“, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag in Berlin nach einer Sitzung des Stiftungsrates am Mittwochabend mit. Erste Reformmaßnahmen sollten so bald wie möglich umgesetzt werden.