Hurra, hurra, es ist geschafft : Höhenflüge am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis

Saarlouis Sie haben es geschafft:

108 Abiturienten hat das Saarlouiser Max-Planck-Gymnasium (MPG) mit erfolgreich bestandenem Abitur in die Welt entlassen. Corona scheint zu Höhenflügen verholfen zu haben. So haben die Mädchen einen historischen Höchststand mit einem Abiturschnitt von 1,9 erreicht. Außerdem gab es sechs Abiturienten und Abiturientinnen am MPG mit einem Schnitt von 1,0.

Die Preisträger: Preis für hervorragende Leistungen in Mathematik: Luise Detzler, Preis für herausragende Leistungen in Informatik: Julian Blaes, Preis der Gesellschaft der deutschen Chemiker für Chemie: Alessandro Krier, Preis der Barmer Ersatzkasse für Biologie: Tara Bour, Rudolf-Schmitt-Preisträger: Ghalia Sara, Preis für herausragende Leistung in Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Lukas Sonnet, Preis für herausragende Leistung in Geschichte: Luca Meyer, Preis für hervorragende Leistungen in Philosophie: Luca Hector, Preis für hervorragende Leistungen in Französisch: Anna Lena Klein, Preis für sehr gute Leistungen in Englisch: Nicole Gerasimova, Scheffelpreis für herausragende Leistungen in Deutsch: Pascal Kinsinger, Auszeichnung für beste Gesamtleistung (1,0): Anna Lena Klein, Ghalia Sarah, Luise Detzler, Luca Meyer, Jacqueline Mathieu, Pascal Kinsinger.