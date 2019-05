Saar-FDP : FDP-Chef Luksic will „autofreies Saarbrücken“

FDP-Chef Luksic will „autofreies Saarbrücken“

Saarbrücken Bei ihrem außerordentlichen Parteitag in Saarbrücken haben die Liberalen einen Wahlaufruf zur Kommunalwahl beschlossen.

Der außerordentliche Landesparteitag der Freien Demokraten stand im Zeichen der Kommunalwahl an diesem Sonntag. Knapp 90 Delegierte beschlossen am Mittwochabend in Saarbrücken als Wahlaufruf einen „Fünf-Punkte-Plan für starke Kommunen mit Zukunft“. Das Papier konzentriert die Forderungen der Liberalen zu Bildung, Digitalisierung, Mobilität, Sicherheit und Sauberkeit sowie zu Investitionen. Es basiert auf dem Rahmenprogramm für die Kommunalwahl.