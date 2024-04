Fußball Warum die zweite Rückkehr anders ist

Nein, einfach nur zuschauen konnte er in dieser Situation nicht: Routinier Alexander Eckert will seinen beiden Herzensvereinen dabei helfen, doch noch den Ligaverbleib zu schaffen: Wenn Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig an diesem Samstag um 16 Uhr den VfL Primstal empfängt, dann wird auch der 36-Jährige wieder im Aufgebot der Gastgeber stehen. Dabei hatte Eckert seine Karriere eigentlich – auch aufgrund permanenter muskulärer Probleme – im Sommer 2021 beendet. Doch so ganz lässt ihn der Fußball nicht los. Und schon zum zweiten Mal hat Eckert seitdem ein e Rückkehr gefeiert.