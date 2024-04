Eröffnung am 23. Juni in der Städtischen Galerie Neunkirchen Neunkirchen: Kunst von allen – bitte kommen

„Das“, sagt Nicole Nix-Hauck zum Ende des Pressegesprächs, „wird das erste Mal in 32 Jahren sein, dass ich nicht weiß, welche Ausstellung ich als Nächstes zeige.“ Das beunruhigt die Leiterin der Städtischen Galerie Neunkirchen jedoch keineswegs. Schließlich hat sie zusammen mit ihrer Stellvertreterin Liane Wilhelmus die Idee für dieses in der Region einmalige Ausstellungsformat entwickelt, das vom 23. Juni bis 4. August in den Räumen der Galerie zu sehen sein wird. „Neunkircher Kunstschau macht mit! Kunst von allen für alle“ lautet der Titel. Und genau so soll es sein: Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und Erwachsene, aber auch Gruppen können ihre Kunstwerke zeigen. Egal, ob Profi oder Hobbykünstler. Einzige Bedingung: Im Landkreis Neunkirchen muss das Zuhause liegen.