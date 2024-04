Handwerksbäcker aus Gresaubach Warum Michael Bollbach jetzt die „Sauerteigrevolution“ startet

Michael Bollbach geht voll in seinem Beruf als Bäckermeister auf. In seiner eigenen Backstube in Gresaubach legt er vor allem Wert auf regionale Zutaten und darauf, keine Zusatzstoffe zu verwenden. Aus diesem Grund startet er im Mai mit der „Sauerteigrevolution“ und bietet Backkurse an.

Foto: Tina Leistenschneider