Fußball Mit einem guten Gefühl gegen das Überraschungsteam

Die SG Perl-Besch war die Überraschungsmannschaft am vergangenen Spieltag in der Fußball-Verbandsliga. Auch Nico Portz, der Spielertrainer des Ligakonkurrenten 1. FC Reimsbach, wunderte sich über den 2:0-Heimsieg der SG am Sonntag gegen Tabellenführer FC Rastpfuhl. Portz hatte die Partie besonders im Blick, weil die SG Perl-Besch an diesem Samstag um 16.30 Uhr zu Gast in Reimsbach ist. Zwar hatte er nicht unbedingt mit dem Sieg der Perler gerechnet, er sagt aber: „Die SG hat einige sehr gute Spieler im Kader. Von daher ist es möglich, solche Ergebnisse zu schaffen.“