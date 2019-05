Wahl im Regionalverband : Wer bekommt den Chefsessel im Saarbrücker Schloss?

Saarbrücken Ralph Schmidt (CDU) will Peter Gillo (SPD) als Regionalverbandsdirektor ablösen. Nirgendwo im Saarland sind die sozialen Probleme größer.

„Dranbleiben!“ Das ist die Botschaft von Peter Gillo (SPD) im Wahlkampf um den Chefsessel im Saarbrücker Schloss. Dort amtiert er seit zehn Jahren als Regionalverbandsdirektor. Und das will er weiter tun. Mit „Dranbleiben!“ meint Gillo nicht nur den eigenen Posten. Es gehe darum, Projekte weiterzuführen. So sei zwar der „Ausbau der Kinderbetreuung im vollen Gange“, es gebe aber noch viel Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen. Auch „beim Ausbau der Ganztagsschulen gilt es dranzubleiben“, sagt Gillo. Und bei der Digitalisierung der Schulen ebenfalls.