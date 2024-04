Prozess gegen Bernhard Schick Wirbel um ungeschwärzte Patientenakten der Verteidigung im Prozess gegen HNO-Chefarzt

Als Beweismittel von der Verteidigung vorgelegte Dokumente könnten noch ein juristisches Nachspiel für Professor Bernhard Schick haben. Er war am Donnerstag wegen sexueller Belästigung von Ärztinnen an seiner HNO-Klinik am UKS in zwei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.