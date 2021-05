Kommunalpolitik : Dicke Luft im Wemmetsweiler Ortsrat

Wemmetsweiler In einer emotionalen Ansprache forderte Ortsvorsteher Marlo Christiaens mehr Respekt von den Mitgliedern der CDU-Fraktion für seine Arbeit und Person.

Die Sitzung des Wemmetsweiler Ortsrates begann mit einem Paukenschlag: Ortsvorsteher Marlo Christiaens machte seinem Unmut über das Verhalten der CDU-Fraktion im Ortsrat mit einer Brandrede Luft. Anlass dazu waren diverse Vorkommnisse in der Vergangenheit, die nach Christiaens Worten von Vertretern der CDU initiiert wurden und dazu dienten, den Ortsvorsteher in ein schlechtes Licht zu rücken. So unterstellten Vertreter der Fraktion auf ihrer Website Christiaens mangelndes Interesse an der Situation auf dem Gelände des Rosengartens beziehungsweise an einer Lösung zur Beseitigung des desolaten Zustands. Grund für diese Äußerung war, dass Christiaens eine Ortsratssitzung Anfang April abgesagt hatte. Die Absage wurde jedoch mit der Situation rund um die Covid-19-Pandemie begründet.