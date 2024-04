Polizei sperrt Hauptstraße Notruf nach Leck an Gastank – Feuerwehr in Merchweiler muss ran (mit Fotos)

Merchweiler · Alarm Samstagabend in Merchweiler: Dort strömte Gas aus einem Tank auf dem Trottoir in der Hauptstraße. Die Feuerwehr musste ran, die Polizei riegelte die Ortsdurchfahrt ab. Was geschehen war.

06.04.2024 , 23:38 Uhr

Link zur Paywall Gasleck in Merchweiler – Feuerwehr muss einschreiten 5 Bilder Foto: Feuerwehr Merchweiler