Neu gestalteter Ortseingang in Wemmetsweiler Wemmetsweiler: Eine natürliche Visitenkarte als Entrée

Bestenfalls treffen sich bei einem Tauschgeschäft zwei Partner, von denen jeder etwas besitzt, was der anderer gerne hätte. Im Falle des neu gestalteten Ortseingangs „Auf Bruchborn Nord“ in Wemmtesweiler war genau das im Vorfeld der Fall. Die Gemeinde Merchweiler hatte Interesse an einem Grundstück, das im Besitz der Familie Wolf war, um dort einen Gehweg und einen Entwässerungsgraben anzulegen. Familie Wolf wiederum hatte Interesse an einem Stück Land, das in Gemeindebesitz war, um den Außenbereich ihres Betriebs, der Gärtnerei Dörrenbächer, zu erweitern und nach ihrer Philosophie zu gestalten, wobei viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird.