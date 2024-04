Theaterverein Wemmetsweiler Ob der Mensch vom Guricht abstammt?

Im zweiten Akt, in dem der angebliche Professor immer noch auf die Ankunft seines Vogels wartet, nehmen die Entwicklungen zunehmend abwegigere Züge an. Liebhaber des absurden Humors kommen bei drei Theateraufführungen voll auf ihre Kosten. „Ich habe mit dieser Tragikomödie ein Stück entdeckt, das heute besser in die Zeit passt, als dies in ihrer Entstehungszeit (1961), der Blütezeit des absurden Theaters, der Fall war“, erklärte Spielleiter Gerd Kessler und folgerte: „Denn nie erschien die Welt absurder, das heißt sinnloser als in unseren Tagen.“ Die Zuschauer haben am Sonntag, 21. April, Samstag. 27. April und Sonntag, 28. April jeweils von 19.30 Uhr bis zirka 21.30 Uhr Gelegenheit, die vielfältigen Bezüge zur Realität selbst herzustellen und sich über die irrwitzigen Dialoge zu amüsieren.