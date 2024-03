Kurioses aus der Gemeinderatssitzung Warum der Bürgermeister von Merchweiler erneut vereidigt werden musste

Es dürfte als kuriose Randnotiz in die Geschichte der Gemeinde Merchweiler eingehen, was sich gegen Ende der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend zugetragen hat. Bürgermeister Patrick Weydmann (SPD) wurde nämlich vom ersten Beigeordneten, Albin Hanstein (SPD), erneut in seinem Amt vereidigt. Eine ungewöhnliche, aber notwendige Prozedur, wie sich kürzlich im Zuge der offiziellen Ausschreibung für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin herausgestellt hatte. Diese war fehlerhaft und besagte, dass die neue Amtszeit am 1. Oktober dieses Jahres beginnt.