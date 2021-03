Interview Uli Heintz, LIK.Nord-Geschäftsführer : Hier entsteht „ein Leuchtturm für Nachhaltigkeit“

Hier am Übergang kreuzen sich die Wege von Mensch und Tier. Bislang funktioniert das reibungslos. Auch dank des vernünftigen Verhaltens der Spaziergänger, Reiter, Radfahrer und Hundehalter, sagt Uli Heintz. Foto: Klaus-Werner Will

Merchweiler Die „wilden Weiden“ im Merchtal sind attraktives Ausflugsziel. Ein ökologisch ausgerichtetes Landschaftskonzept.