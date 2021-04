Feuerwehr Merchweiler : 14 Menschen aus dem Feuer gerettet

Merchweiler Großeinsatz der Feuerwehr Merchweiler in der Nacht zum Dienstag.

Es war eine aufregende Nacht für die Einsatzkräfte der Merchweiler Feuerwehr und 14 Bewohner eines Hauses. Beide Löschbezirke mit insgesamt 52 Einsatzkräften, dazu die Ottweiler Drehleiter, der Rettungsdienst und die Polizei waren in der Nacht zum Dienstag etwa um Mitternacht alarmiert worden. Die Nachricht: Kellerbrand mit Menschen im Haus. Das hat Merchweiler Bürgermeister Patrick Weydmann am Nachmittag mitgeteilt.

„Die Hilfsorganisationen aus allen Bereichen arbeiteten professionell Hand in Hand zusammen“, so teilt der Bürgermeister mit. „Durch einen schnellen beherzten Einsatz der Retter, wurde niemand ernsthaft verletzt. Solche Einsätze zu nächtlichen Stunden sind immer besonders gefährlich, weil die Menschen im Schlaf vom giftigen Rauch überrascht werden.“ In diesem Zusammenhang weist Weydmann noch einmal auf die große Bedeutung der Rauchmelder hin.