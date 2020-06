Zugewachsener Bürgersteig : Wuchernde Sträucher in der Rieffstraße sorgen für Ärger

Merzig Eine Leserin beklagt, dass Fußgänger wegen wilden Wuchses auf dem Gelände von Villeroy & Boch in Merzig auf die Straße ausweichen müssen.

Die Triebe mehrerer Sträucher, die auf dem Firmengelände von Villeroy & Boch stehen, machen den Bürgersteig in der Rieffstraße Merzig zurzeit an mehreren Stellen unbegehbar. „Es kann doch nicht sein, dass jeder normale Bürger verpflichtet ist, seinen Bürgersteig sauber zu halten, aber das für die Firma Villeroy & Boch nicht zu gelten scheint“, sagte eine SZ-Leserin vor wenigen Tagen, als sie sich bei unserer Redaktion über die Zustände in der durch die Straßensperrungen in Merzig viel befahrenen Straße beschwerte. Da es in der Rieffstraße nur auf einer Seite einen Bürgersteig gibt, sind Fußgänger durch den Wildwuchs gezwungen, auf die Straße auszuweichen.