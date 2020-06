MERZIG Über 33 flache Kilometer geht es von Merzig zur Saarschleife und wieder zurück. Großes Erlebnisangebot für Kinder.

Wie schon die erste Tour unserer Serie (SZ vom 6. Juni) führt uns auch die zweite an der Saar entlang – und auch sie ist flexibel gestaltbar. So lässt sich der Fluss schon bei Dreisbach mit der Fähre Welles queren, die Tour damit auf etwa die Hälfte der sonst 33 Kilometer verkürzen. Oder man fährt von Mettlach zurück mit der Bahn. Starten kann man sowohl in Mettlach als auch in Merzig. Unser Startpunkt liegt im Freizeitgebiet am Merziger Yachthafen. Damit laufen wir allerdings zugegebenermaßen Gefahr, uns von dem bunten Angebot aus Bad und Brauhaus, Kletterhafen und Indoor-Spielpark vom Radfahren etwas abhalten zu lassen.