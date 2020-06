Mechern : Frühjahrsputz am Römerplatz dank der Eheleute Horf

Frühjahrsputz am Römerplatz dank der Eheleute Horf

Wolfgang und Doris Horf halten den Römerplatz in Mechern seit Jahren ehrenamtlich in Schuss. Foto: Hedi Groß

Mechern Vor neun Jahren wurde der Römerplatz als Ruheplatz an der Zuwegung zum Saarradweg mit Zuschüssen von Land und Stadt in ehrenamtlicher Arbeit von den Mitgliedern der Bürgerwerkstatt Mechern gestaltet.

Maßgeblich beteiligt an den Arbeiten war Wolfgang Horf, der sich seitdem gemeinsam mit seiner Frau Doris um den Platz kümmert. Die beiden renovierten die unansehnlich gewordenen Ruhebänke, indem sie Schadstellen ausbesserten und den Bänken einen neuen Anstrich verpassten. Auch das am Platz stehende Wegekreuz wurde gereinigt, neu gestrichen und mit frischen Blumen versorgt. Ebenfalls wurde das Mauerwerk rund um den Platz von Schmutz und Moos befreit. Orstvorsteherin Hedi Groß bedankte sich bei den beiden: „Das gesamte Ensemble erstrahlt nun in neuem Glanz. Doris und Wolfgang Horf verdienen damit ein großes Dankeschön des ganzen Dorfes.“