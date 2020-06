So berichtete die SZ vor rund einem Jahr über die Spende für das Therapiehunde-Projekt. Foto: Repro SZ

Merzig Mit einer dicken Spende hat der Lions Club im vergangenen Jahr das Therapiehunde-Projekt in der Tagesförderstätte der Caritas in Merzig unterstützt. Nun soll das Projekt um einen dritten Hund erweitert werden.

Rund ein Jahr ist es her, dass der Lions Club Sara Kuhn und Jessica Schwindling vom Caritas-Verband Saar-Hochwald 10 000 Euro für den Einsatz von Therapiehunden gespendet hat. Schwindling, die Leiterin der Merziger Tagesförderstätte, sagte damals: „Für viele Menschen sind diese Therapiehunde die beste Medizin.“ Innerhalb des Jahres habe sich das Projekt gut etabliert und soll fortgeführt werden.

Die Spendenbereitschaft sei immer noch groß, vor allem seitens des Lions Clubs, betont Schwindling. Erst kürzlich seien zwei Vertreter des Clubs vor Ort gewesen, um sich die Fortschritte anzusehen. Die Spende des Lions Clubs werde für die Kosten genutzt, die im Zusammenhang mit dem Einsatz der Therapiehunde in der Tagesförderstätte in Merchingen entstehen. In der Einrichtung werden täglich Menschen mit geistigen und schweren Mehrfachbehinderungen betreut.