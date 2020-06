In der Saarbrücker Straße in Homburg : Neuwagen auf Autohaus-Gelände aufgebrochen

Auf dem Hof eines Homburger Autohauses wurde ein Neuwagen aufgebrochen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Ein bislang unbekannter Täter ist am vergangenen Samstag, 13. Juni, gegen 00.30 Uhr auf das umfriedete Gelände eines Autohauses in der Saarbrücker Straße in Homburg gelangt. Dort brach er einen zum Verkauf ausgestellten, hochwertigen Audi mit einem Neuwert im sechsstelligen Bereich auf, wie die Polizei weiter mitteilt.

Als daraufhin die akustische Alarmanlage des Fahrzeuges auslöste, sei der Täter geflohen. Gestohlen hatte er nichts. Nun werden Zeugen gesucht.