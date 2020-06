Probleme an Containerstandorten : Auch bei der Grüngutabgabe gelten die Coronaregeln

Bei der Gartenarbeit fällt Grünschnitt an, der dann entsorgt werden muss. Das geht beispielsweise an Containern in den Ortsteilen. Doch auch hier gelten die Coronaregeln. Nicht jeder hält sich an diese. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Homburg Durch die Lockerungen der Regeln in der Corona-Pandemie, kann man sein Grüngut seit Ende April auch an den Containern in den Vororten abliefern. Dies sei allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Darauf weist die Stadtverwaltung hin. So dürfe man nur einzeln an den Container treten, zudem muss man beim Entladen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Beides müsse unbedingt eingehalten werden.

Allerdings stelle die Stadtverwaltung immer wieder Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen fest. Auch werden die Weisungen des Personals an den Abgabestellen immer wieder missachtet, teilweise werde dabei auch mit Unverständnis reagiert, beklagt die Verwaltung. Dabei dienten die Schutzmaßnahmen der Sicherheit der Mitarbeiter und auch der Nutzer.

Die Stadtverwaltung Homburg macht daher deutlich, dass den Anweisungen des Personals vor Ort Folge zu leisten sei. Dies bedeute, dass man sich mit Abstand anstellen soll und die Container nur einzeln betreten werden können. Sollten wiederholt ähnliche Fälle auftreten, könnten Platzverweise für einzelne Personen und auch die komplette Schließung der Annahme in einzelnen Ortsteilen die Folge sein. Die Verwaltung bittet daher um Unterstützung, damit Bürger auch künftig direkt vor Ort ihr Grüngut entsorgen könnten.

Es gebe zudem die Möglichkeit, Grünschnitt am zentralen Sammelplatz in der Neuen Industriestraße abzugeben. Der Sammelplatz ist am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 15.30 geöffnet, samstags von 8 bis 12 Uhr. Gerade große Mengen (Anhänger) können hier ohne große Wartezeiten abgeladen werden.

Kleinere Mengen kann man auch am Wertstoffhoff am Zunderbaum anliefern.