Künstler in Homburg : Facettenreiche Kunst mit der Kamera

Fotograf Norbert Weber im Saalbau vor seinen Fassadenbildern. Foto: Sebastian Dingler

Homburg Gerade erst ist Norbert Webers Schau im Saalbau zu Ende gegangen. Dort zeigte er seine Fassadenbilder. Doch sein fotografisches Werk hat noch viele weitere Themen.

Kurz nach Beginn des zweiten Weltkriegs erblickt Norbert Weber in Queichhambach bei Annweiler das Licht der Welt. Schon als Kind kommt er allerdings nach Beeden und lebt dann lange in Homburg, heute im benachbarten Waldmohr. Anfang der sechziger Jahre reist er mit einem Freund nach Ungarn. „Er hat gesagt, Du brauchst Dir keine Kamera zu kaufen, ich fotografiere. Er hat dann zwei Filme verknipst, das Ergebnis war ein Bild. Als er mir das gestanden hat, bin ich sofort nach Homburg gefahren und hab’ mir einen Fotoapparat gekauft.“ So startet eine lange Karriere als Hobbyfotograf mit professionellem Können.

Weber schließt sich einem Foto-Club in Erbach an, doch dort hat für ihn die Fotografie thematisch zu wenig Gewicht („da wurde mehr über Kindererziehung gesprochen“). Also gründet er selbst den Fotoclub Homburg-Zweibrücken, dessen Vorsitzender er von 1972 bis 1994 ist. Regelmäßig trifft man sich im Rabenhorst und arbeitet daran, besser zu fotografieren. „Einmal haben wir uns ein ganzes Jahr nur mit Porträtfotografie beschäftigt.“

Weber beginnt mit Mehrfachbelichtungen zu experimentieren und erzielt damit gerade in der Aktfotografie erstaunliche Ergebnisse. So entstehen beispielsweise verfremdete Gruppenbilder mit ein und demselben Modell, das Weber in verschiedenen Positionen auf dasselbe Bild ablichtet. „Weil ich als Lehrer berufstätig war und nur am Wochenende Zeit hatte, habe ich pro Woche nur ein Bild fertig gekriegt.“ Damals wurde noch in Dunkelkammern und ohne digitale Nachbearbeitung gearbeitet.

Wer sich seine sorgfältig komponierten Bilder aus jener Zeit anschaut, kann gut nachvollziehen, dass es viel Zeit brauchte für ein Werk.

Aber wie war er nur auf diese Idee mit den Mehrfachbelichtungen gekommen, gab es da Vorbilder? „Nein, das hab ich mir einfach so ausgedacht“, sagt er. In Deutschland habe er noch keinen kennengelernt, der so mit der Mehrfachbelichtung arbeitet, aber in osteuropäischen Ländern gäbe es welche. Bekannt sei Weber, der auch einer europäischen Fotografengruppe angehört, eher in Frankreich als in Deutschland. Neben den Experimenten mit der Mehrfachbelichtung macht er sich auch mit Porträtfotografie einen Namen. Bis 2003 unterrichtet er Chemie, Biologie und Sport an einem Gymnasium in Neunkirchen. „Ich habe einmal Schüler durch eine Ausstellung geführt, die haben sich gewundert, dass ich als Naturwissenschaftler solche Bilder mache.“

Nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst studiert Weber noch mal zwei Jahre Kompositionslehre an einer freien Kunstschule in Wiesbaden. 2009 kommt sein Bildband „Menschenbilder/Images d’hommes“ heraus. Sehr stolz ist er auf ein völlig unwirklich und wie Malerei wirkendes Bild des Theaters in Freyming-Merlebach. Damit setzt er sich bei einem Wettbewerb gegen 7000 Mitbewerber durch.

Seit einigen Jahren hat er sich auf Gebäudefassaden und das, was er „Rasterbilder“ nennt, konzentriert. Zum einen fotografiert er in riesigen Formaten die Struktur von Fassaden, ohne Straße, ohne Himmel, ohne Nebengebäude. Die perspektivische Verzerrung der vom Boden aus gemachten Bilder lässt er vom Computer gerade rechnen. Zum anderen knipst er Raster, also sich wiederholende Muster von Quadraten oder Rechtecken. Das können in den Boden gelegte Betonplatten sein, aus deren Öffnungen das Grün sprießt. Oder es sind die großen Gitter eines Siebes zum Aussieben von Basaltsteinen.

Bei den Fassaden ist sich Weber bewusst, dass sie eigentlich das geistige Werk der Architekten sind, das sich meistens durch die Witterung schon leicht verändert hat. Diese Veränderungen versucht Weber zu retuschieren, damit die ursprüngliche Gestalt wieder zu sehen ist.

Gerade erst hat er eine Ausstellung im Foyer des Homburger Saalbaus mit Fassaden und Rastern beendet. Für die Zukunft möchte er aber wieder den Mensch und die Natur in den Mittelpunkt seiner Fotografie rücken.