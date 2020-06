Homburg Jahrelang hatte sich Karina Stoye die Möglichkeit gewünscht, im Home-Office zu arbeiten. Doch die Vertriebsmitarbeiterin beim Auto- und Industriezulieferer Schaeffler in Homburg wohnt in Lothringen.

Grundsätzlich gilt laut dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich zwar, dass der Grenzgängerstatus verloren gehen kann, wenn der Beschäftigte innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 45 Arbeitstage nicht zwischen seinem Arbeitsort und seinem Wohnsitz gependelt ist. Da Home-Office in Zeiten der Covid-Pandemie aus gesundheitlichen Gründen dringend empfohlen wurde, wurden aber Sonderregelungen getroffen. So teilte das Bundesfinanzministerium mit: „Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen etwa mit Frankreich ändern die zusätzlichen Home-Office-Tage nichts an der vorgesehenen Aufteilung der Besteuerungsrechte.“ Ebenso deutlich äußerte sich die französische Arbeitsministerin Muriel Pénicaud in einer Pressemitteilung: „Eine längere Aufenthaltsdauer auf französischem Staatsgebiet aufgrund erhöhter Telearbeit hat keine Auswirkungen auf die soziale Absicherung: Grenzgänger bleiben im Beschäftigungsstaat sozialversichert.“ Und „was die steuerlichen Maßnahmen anbelangt, hat Frankreich mit Deutschland, Belgien, der Schweiz und Luxemburg vereinbart, dass die Tatsache, dass Grenzgänger zu Hause bleiben, die für sie in diesem Fall der höheren Gewalt geltenden steuerlichen Regelungen nicht beeinträchtigt“, so Pénicaud weiter. So wunderte sich Karina Stoye, als sie am 4. Mai ein Schreiben ihres Arbeitgebers erhielt, wonach die Grenzgänger wieder im Büro arbeiten müssten, während ihre Kollegen mit Wohnort in Deutschland weiterhin von zu Hause aus tätig sein sollen. „Ich verstehe nicht, warum wir uns in einem Großraumbüro einem Gesundheitsrisiko aussetzen sollen, obwohl es sich in den letzten Wochen gezeigt hat, dass der Betrieb auch einwandfrei mit unserer Arbeitsleistung aus dem Home-Office funktioniert und die steuerlichen Sonderregeln nach wie vor gelten“, wundert sie sich.