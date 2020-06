Bauarbeiten : Ortsmitte Jägersburg ab Donnerstag komplett gesperrt

Die Ortsmitte von Jägersburg wird ab Donnerstag wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Jägersburg An der Einmündung der B 423 / L 118 in der Ortsdurchfahrt Jägersburg.wird eine Freisperranlage, das sind in der Regel mehrere Ampeln, errichtet. Die Anlage soll dabei helfen Staus zu vermeiden beziehungsweise aufzulösen.