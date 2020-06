Ohne Altar und Gesang : Gottesdienst unter Corona-Auflagen

Erbach Die protestantische Kirchengemeinde Erbach hat ihre Gottesdienste am 16. Mai wieder aufgenommen. Die Erfahrungen sind gut.

Seit drei Wochen finden in der protestantischen Martin-Luther-Kirchengemeinde in Erbach wieder Gottendienste statt, nachdem vom 17. März bis 16. Mai die Kirche geschlossen bleiben musste. Die Umstände und Maßnahmen, unter denen Pfarrer Hartmut Haas und seine Mitarbeiter ihre Gemeindemitglieder an Sonntagen wieder zum Gottesdienst einladen können, sind Corona-bedingt alles andere als einfach. „Zunächst einmal gilt es, Hygienevorgaben genauestens einzuhalten“, erklärt Pfarrer Haas. Am Eingang von Kirche und Gemeindehaus stehen Desinfektionsbehälter zum Händewaschen. Die Abstandsvorgaben sind ein weiteres Problem. „Unsere Martin-Luther-Kirche in der Bodelschwinghstraße ist sehr klein. Um den entsprechenden Abstand der Gläubigen einhalten zu können, ist die Platzkapazität mit 22 Plätzen sehr eingeschränkt.“

Am 17. Mai war es dann endlich so weit. Der erste Gottesdienst fand in der Martin-Luther-Kirche statt. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde spielte auf. „Singen ist in geschlossenen Räumen wegen der Aerosolbildung nicht erlaubt.“ Immerhin kamen 17 Gemeindemitglieder zum Auftaktgottesdienst nach der Corona-Pause. Die nächsten beiden Gottesdienste wurden ins Freie vor das Martin-Luther-Gemeindezentrum verlegt. Haas: „Im Freien haben wir mehr Möglichkeiten, Stühle mit dem vorgegebenen Abstand aufzustellen.“ 25 Gläubige kamen am 24. Mai, und den Pfingsgottesdienst darauf verfolgten 50 Besucher. „Das Problem ist aber, dass wir witterungsbedingt unsere Gottesdienste nicht immer draußen abhalten können.“ Am vergangenen Sonntagmorgen war es bei Temperaturen von nur zwölf Grad einfach zu kalt für den Gottesdienst im Freien. Es folgte der Umzug in das Martin-Luther-Gemeindezentrum. 35 Personen, inklusive Gemeindebläserensemble, zu dem übrigens auch Pfarrer Hartmut Haas mit seiner Posaune gehörte, nahmen teil. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken während der Gottesdienste ist nicht Pflicht. Viele Besucher trugen die Mund-Nasen-Bedeckung auch im Gemeindezentrum, trotz entsprechender Abstände der Stühle.