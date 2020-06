Feuerwehr in Limbach im Einsatz : Lüftungsanlage einer Firma brannte

Die Feuerwehr Kirkel wurde am Dienstag gerufen, da „Auf der Windschnorr“ die Lüftungsanlage eines Betriebs brannte. Foto: Kai Dörner/Feuerwehr Kirkel

Limbach Weil die Lüftungsanlage eines Betriebs in der Straße „Auf der Windschnorr“ in Limbach brannte, wurde der Löschbezirk Limbach am Dienstagabend, 16. Juni, gegen 18.45 Uhr alarmiert.