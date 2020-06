Einbruch in Homburg : Einbruch in ein Juweliergeschäft

ARCHIV - 23.07.2015, Göppingen: ILLUSTRATION - Ein fiktiver Einbrecher blickt an einem Haus durch eine eingeschlagene Fensterscheibe (gestellte Szene). Der Bremer Innensenator Mäurer (SPD) stellt am 09.03.2020 die Kriminalstatistik von Bremen für 2019 vor. Foto: Daniel Maurer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Daniel Maurer

Homburg In der Nacht zu Freitag wurde in ein Juweliergeschäft in der „Untergasse“ in der Homburger Altstadt eingebrochen. Gegen 2.20 Uhr schlugen vermutlich zwei bislang unbekannte Täter die Panzerglasscheibe des Geschäfts ein und entwendeten Schmuck.

Über die genaue Höhe des Schadens und des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nach der Tat flüchteten die Täter zu Fuß Richtung Talstraße.