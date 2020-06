Kostenpflichtiger Inhalt: Abschlussfeiern und Organisation des neuen Schuljahrs : Viele offene Fragen für die Schulen

Nach den Abiturprüfungen wird normalerweise gefeiert, doch das gestaltet sich für die Absolventen aller Schulformen in diesem Jahr schwierig. Foto: dpa/Felix Kästle

Homburg An den Schulen sucht man nach passenden Konzepten für würdige Abschlussfeiern und fürs neue Schuljahr. Etliche hätten sich gewünscht, die Schulbücher noch ins nächste Jahr behalten zu dürfen, um Versäumtes aufzuarbeiten. Doch die Rückgabe bei der Ausleihe läuft.

Kaum hat die Schule vor Ort nach der Corona-Pause und dem Zuhause-Lernen wieder begonnen, da geht es auch schon auf die großen Ferien zu. Und wie so oft in Pandemie-Zeiten ist gar nichts normal: keine Konzerte, keine Feste, kein großer Abschied. Das ist vor allem für alle Absolventen hart, denn normalerweise feiern sie ihren Abschluss gebührend und in großer Runde. Nun wird es eher ein leises Abschiednehmen, wobei die Schulen versuchen, dass dies in einem schönen Rahmen stattfinden kann, der auch den geltenden Regeln entspricht. Bei den meisten wird derzeit noch geplant. So auch zum Beispiel im Homburger Mannlich-Gymnasium. Da nach den neuen Lockerungen 100 Menschen unter freiem Himmel erlaubt seien, eröffne das bei um die 70 Abiturienten die Möglichkeit für eine „absolute Netto­version“ im Freien, sagt Schulleiter Wolfram Peters. Dann allerdings ohne Familien. Auch im Gymnasium Johanneum werde noch beraten, sagt Schulleiter Oliver Schales. Wie es läuft, soll demokratisch mit den Schülern abgestimmt werden und natürlich dann auch mit dem Gesundheitsamt. Ein Abschied draußen und jeweils pro Kurs könne etwa eine Idee sein. Zudem solle dabei jeder seinen Part bekommen: Schüler, Eltern, Lehrer. Auch andere Schulen planen mit einem Abschluss in kleineren Gruppen. So könnten es etwa im Saarpfalz-Gymnasium drei Gruppen werden, die jeweils zu unterschiedlichen Termine kommen.

Auch an der Robert-Bosch-Schule sind zwei Etappen geplant, zuerst die Neuntklässler, dann die Zehntklässler, insgesamt eine „abgespeckte Variante“ ohne Eltern, sagt Schulleiterin Barbara Neumann, aber in einem wenigstens ein bisschen schönen Rahmen. In ihrer Schule sei man sich sehr nahe, dass man die Schüler so entlassen müsse, „tut allen richtig weh“. In der Bexbacher Galileoschule sind ebenfalls separate Feiern vorgesehen, und zwar vormittags. Was allen wichtig ist: Trotz der Umstände soll es ein würdiger Abschied werden.

Die geliehenen Bücher des jetzigen Schuljahrs müssen zurückgegeben werden, obwohl in den Corona-Zeiten viel versäumt wurde. Foto: picture-alliance/ dpa/Achim Scheidemann

Neben dem Abschluss geht es aber für diejenigen Klassen, die nach den Ferien weiter lernen, auch ums kommende Schuljahr. Dafür hat das Kultusministerium jetzt Regelbetrieb angekündigt. Abstandsregeln sollen dabei fallen. Offen ist noch, wie der in der Zeit des Zuhause-Lernens zur kurz oder gar nicht behandelte Stoff nachgeholt werden soll.

Eine Schwierigkeit dabei: die passenden Bücher. Da viele an der Schulbuchausleihe teilnehmen, müssen die des laufenden Schuljahrs nun zurückgegeben werden, stehen dann also im nächsten Schuljahr nicht mehr zur Verfügung. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dies bis in die Herbstferien zu verlängern“, sagt Mannlich-Schulleiter Peters. Und da sei er nicht der einzige. So lange wird es nämlich seiner Einschätzung nach dauern, um die „Trümmer zusammenzukehren“, sprich, das nachzuholen, was in Zeiten der Online-Schule nicht richtig vermittelt werden konnte. Das einzige Problem einer Verlängerung der Ausleihe hätte darin bestanden, Geld in die Hand zu nehmen, um die neuen Fünftklässler auszustatten und die Sechstklässler noch ausgestattet zu lassen, machte er deutlich.

Auch Oliver Schales vom Johanneum hätte sich die Bücher noch bis zu den Herbstferien gewünscht, um nacharbeiten zu können. Und er hält es dringend für notwendig, dass es bei den oft überraschend angekündigten Vorgaben in der Krise mehr Feedback aus der Praxis für die Praxis gebe. Zum Präsenzunterricht, der nun nach den Ferien wieder laufen soll, gebe es viele Fragen. Davon habe er als Schulleiter am Wochenende aus der Presse erfahren. Das müsse nun erst einmal besprochen werden.

Weniger problematisch ist die Bücherrückgabe beispielsweise für die Robert-Bosch-Schule: „Das stürzt uns nicht ins Unglück und ist für uns okay“, sagt Leiterin Barbara Neumann. Die Schule stelle ohnehin die Unterrichtsmaterialien beziehend auf die Bücher selbst her. Generell wünsche sie sich, dass tatsächlich alle Kinder ein Tablet samt Tastatur und Stift haben, auf das dann jedes Jahr das Unterrichtsmaterial aufgeladen werde.

Bei den Grundschulen entschieden grundsätzlich die jeweiligen Schulleitungen, wann die Bücher zurückgegeben werden. Für alle Standorte werde es individuelle Lösungen geben, die sich gegebenenfalls auch nach der Klassenstufe unterscheiden, ob eine Verlängerung der Rückgabefrist in Betracht kommt, teilt Thomas Müller vom Schul- und Sportamt der Stadt Homburg mit. Dadurch könne dem Umstand Rechnung getragen werden, dass aufgrund der Corona-Pandemie eventuell Lerninhalte nicht abgeschlossen werden konnten. Die entsprechenden Informationen, wer wann seine Bücher zurückgeben soll, teilten die Schulbuchkoordinatorinnen mit, die gleichzeitig als Sekretärinnen der jeweiligen Grundschulen als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

Praktisch sieht es für alle weiterführenden Schulen nun so aus, dass die Schulbuchausleihe im ganzen Saarpfalz-Kreis wie in jedem Jahr durchgeführt wird, allerdings auf Grund der Corona-Situation unter Beachtung der strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, hieß es von der Kreisverwaltung.

Die neuen Bücher und Arbeitshefte für das kommende Schuljahr seien von den Schulen bestellt worden, mit Beginn der Ferien würden diese geliefert und dann in die Schulbuchpakete gepackt. Die Rückgabe der Schulbücher finde unter besonderen Schutzvorkehrungen statt. So wurden die Schulbuchkoordinatorinnen und deren Helfer mit Schutzmasken, Gesichtsvisieren, Handschuhen, Desinfektionsmitteln und Spuckschutzwänden ausgestattet. Lehrer überwachten zudem die Abstandsregeln unter den Schülern.

Momentan würden außerdem die säumigen Eltern an die Zahlung des Leihentgelts erinnert. Die Anzahl der Nichtzahler sei dabei höher als im vergangenen Jahr. Ein möglicher Grund: Wegen der Schulschließungen im März konnten Unterlagen nicht überall verteilt werden. Zwar wurden stattdessen die Eltern auf digitalem Weg per E-Mail, über die Homepage der Schulen und des Saarpfalz-Kreises zur Zahlung aufgefordert, allerdings habe man so wohl nicht alle Eltern erreichen können. Ob es wie in jedem Jahr in der letzten Ferienwoche einen Bücherausgabe-Termin geben wird, an dem die Eltern an den Schulen die Bücherpakete abholen können, könne auf Grund der Gesundheitslage erst in den Sommerferien entschieden werden.