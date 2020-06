„Phantastische Welten“ : Spannende Ausstellung in den Schlossberghöhlen

In den Schlossberghöhlen ist bis Ende August auch eine Ausstellung zu sehen. Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg

Homburg Kaum war die Ausstellung „Phantastische Welten“ in den Homburger Schlossberghöhlen Mitte März eröffnet worden, da ging wegen der Corona-Pandemie so gut wie nichts mehr. Folgerichtig konnte sich auch niemand mehr die Fotografien anschauen, die dort gerade erst aufgehängt worden waren.

Wochenlang hingen sie in den Höhlen und dies, ohne ein Publikum zu finden. Erst als die Sehenswürdigkeit am 11. Mai wieder öffnen durfte, waren auch die Bilder wieder zugänglich. Da es schon etwas Besonderes ist, dass sie an diesem Ort hängen, und da ja kaum einer die Gelegenheit hatte, sie zu sehen, wurde die Ausstellung verlängert – die „Nachholzeit“ dauert bis zum 30. August.

Dass die Bilder überhaupt hierher kamen, liegt auch am Künstler Jochen Maas. Denn dieser sah sie in Saarbrücken und dachte sich: Die Schlossberghöhlen sind ein magischer, ein fantastischer Ort: Wo könnte eine Ausstellung mit Fotografien, die beim Fantasie- und Rollenspielkonvent Fark in Landsweiler-Reden entstanden sind, besser untergebracht werden als dort? Und so landete die Fotoschau als Teil der Reihe „Pictures of Pop“, die vom saarländischen Poprat ins Leben gerufen wurde, in Homburg. Maas schuf die Verbindung zwischen dem Homburger Kulturamt und dem Poprat – ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen (wir berichteten).

Wer sich die Schau anschaut, der wird in andere Welten entführt. Denn entstanden sind die Bilder ja beim riesigen Konvent in Landsweiler-Reden. Hier treffen sich Fantasy-Fans und Rollenspieler, viele Teilnehmer sind dabei als Fantasie-Figuren verkleidet – und so ein gefundenes Fressen für viele Fotografen. Elfen, Orks, Zombies, Star Wars-Krieger, Ritter, Meerjungfrauen und Cowboys sind dort unterwegs und gehen ihnen direkt vor die Linse oder verabreden sich mit ihnen für ein Shooting.