Die SZ am 13./14. Juli 1985 : Der Tourismus als „zartes Pflänzchen"

Die Lokalausgabe der SZ für Merzig-Wadern am Wochenende 13./14. Juli 1985 Foto: Kreisheimatarchiv Merzig/Dirk Ley

Merzig-Wadern

Beim Benefizkonzert „Live Aid“ traten am 13. Juli 1985 in London und Philadelphia einige der größten Musiker aller Zeiten auf (siehe Infokasten). Auch der Landkreis Merzig-Wadern erhielt prominenten Besuch, wie die SZ-Lokalausgabe „Anzeiger für Merzig-Wadern“ in ihrer Wochenendausgabe für den 13. und 14. Juli 1985 berichtete. So hatte die SZ mit dem Artikel „Stars und die Zeche“ eigenen Worten zufolge „viel Wirbel ausgelöst“. Bei den Stars handelte es sich unter anderem um die 1974er-Weltmeister Franz Beckenbauer und Bernd Hölzenbein. Außerdem durfte die Spielvereinigung Merzig die Bundesligagrößen Siggi Held, Willi Neuberger sowie Jürgen „Atze“ Friedrich begrüßen. Der Verein legte großen Wert darauf, dass die Fußballprofis „unmittelbar nach Spielende am Freitag Merzig in Richtung ihrer Heimatorte verlassen haben“. Der „Anzeiger für Merzig-Wadern“ versprach, der Sache auf den Grund zu gehen, damit „niemand ohne Grund in Verruf kommt“.

Radfahrer Sascha Wallscheid war in den Augen des „Anzeigers für Merzig-Wadern“ ebenfalls ein Star. Im Artikel „Der beste Verein im Saarland“ schwor der Deutsche Meister im Zeitfahren seinem Verein RSG Hochwald die Treue. Ein Jahr zuvor war Wallscheid von Lebach in den Grünen Kreis gewechselt und hatte diese Entscheidung offensichtlich nicht bereut: „Für mich ist dieser Verein der bestorganisierte im gesamten Saarland.“ Dass er so erfolgreich sei, liege auch an der Unterstützung, die er von der RSG erhalte, so der Deutsche Zeitfahrmeister. Viel Zeit, seine Erfolge zu genießen, hatte Wallscheid jedoch nicht. Mit der Weltmeisterschaft im Herbst 1985 in Italien wartete schon der nächste Höhepunkt auf den „neuen Star unter den saarländischen Radsportlern“ (SZ-Autor Bernd Heinrichs).

Info Viele Weltstars singen für Afrika Äthiopien wurde in den Jahren 1984 und 1985 von einer massiven Hungersnot heimgesucht. Dürren, Ernteausfälle und Heuschreckenplagen sorgten dafür, dass Millionen von Menschen der Hungertod drohte. Insbesondere die Bilder von verhungernden Kindern lösten weltweites Entsetzen aus. Als Reaktion auf die dramatischen Bilder rief Bob Geldof von den Boomtown Rats das Projekt „Band Aid“ ins Leben. Daraus entwickelte sich schließlich „Live Aid“ – ein Benefizkonzert, das sich über zwei Kontinente erstreckte.

„Live Aid“ ging am 13. Juli 1985 über die Bühne. Im Wembley-Stadion in London und im John F. Kennedy Stadium in Philadelphia traten Musikgrößen wie Mick Jagger, Bob Dylan, Madonna, Paul McCartney, Elton John sowie die Dire Straits auf. Freddie Mercury und Queen legten einen legendären Auftritt hin. Und Phil Collins war sowohl in London als auch in Philadelphia zu sehen. 1,5 Milliarden Menschen verfolgten „Live Aid“ im Stadion, vor dem Fernseher oder am Radio. Spenden im Gesamtwert von 200 Millionen DM kamen zusammen.

Während Wallscheid von Erfolg zu Erfolg eilte, sah es in Sachen Milchwirtschaft nicht so rosig aus. Unter dem Titel „Probleme der Milchwirtschaft“ berichtete der „Anzeiger für Merzig-Wadern“ über den Besuch des Bundestagsabgeordneten Hans-Werner Müller sowie des Landtagsabgeordneten Kurt Schoenen (beide CDU) in der Molkerei Saarlouis. Zum Begrüßungskommittee gehörte auch das Kreistagsmitglied Albert Koster aus Merzig. Die Vertreter der Milchwirtschaft brachten gegenüber Müller und Schoenen ihre Sorgen über den „komplizierten EG-Mechanismus“ zum Ausdruck. Die EG (Europäische Gemeinschaft) war eine Vorläuferin der Europäischen Union (EU).

Derweil setzte die Polizeiinspektion Merzig-Wadern verstärkt auf Streifendienst in Wohngebieten. Passenderweise trug der dazugehörige Artikel den Titel „Schutzmann wieder mehr auf Straße“. Durch vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung sollte laut Polizeioberrat Werner Dräger das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöht werden. Hinsichtlich der Unfallbilanz zog Dräger ein positives Fazit. Die Zahl der tödlichen Unfälle unter Alkoholeinfluss sei rückläufig. Das liege zum einen an den „starken Überwachungsmaßnahmen durch die Polizei“ und zum anderen an der „Vernunft der Autofahrer“, so der Polizeioberrat im Sommer 1985. Es bestehe Hoffnung, dass „die Einsicht der Verkehrsteilnehmer wächst“, kommentierte Dräger abschließend.

Der Tourismus stellt heute eine der wirtschaftlichen Säulen des Landkreises Merzig-Wadern dar. Vor 35 Jahren war der Fremdenverkehr allerdings noch ein „zartes Pflänzchen“, wie der „Anzeiger für Merzig-Wadern“ seine Leser informierte. Der Überschrift des Artikels zufolge herrschte „Noch kein Trubel“ im Grünen Kreis. Doch das touristische Potenzial von Saarschleife, Wolfspark und Co. war im Jahr 1985 durchaus kein Geheimnis mehr. Um das zu beweisen, präsentierte die SZ-Lokalausgabe mehrere Stimmen hierzu aus der überregionalen Presse.

So hob „Sonntag aktuell“ den Waldreichtum des Saarlandes hervor und beschrieb die Saarschleife. Auch der Wolfspark in Merzig und dessen Gründer Werner Freund fanden Erwähnung. Und in der Reisebeilage des Hamburger Abendblattes berichtete ein Urlauber über seine erste Reise in den Landkreis Merzig-Wadern – und zeigte sich begeistert. So stelle die „Region zwischen Hunsrück und Pfalz einen Geheimtipp für Urlauber aus Frankreich und Holland“ dar. Aus dem einstigen Geheimtipp hat sich seither ein beliebtes Urlaubsziel entwickelt.