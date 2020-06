Jahresbericht für 2019 : Trennung und Scheidung sind bei Lebensberatung in Merzig wichtige Themen

Merzig 1140 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben im letzten Jahr die Lebensberatung des Bistums Trier in Merzig aufgesucht. Das waren 24 Personen weniger als im Jahr 2018. Zusätzlich nahmen 71 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, offenen Sprechstunden oder Weiterbildungen teil.

Im Blickpunkt des Jahresberichts steht das Thema Trennung und Scheidung. „Die allermeisten Menschen sehnen sich danach, in einer gelingenden Beziehung Erfüllung und Lebensglück zu finden“, sagt Renato Barachino, Diplom-Psychologe in der Lebensberatung Merzig. Es war sein letzter Jahresbericht für die Lebensberatung in Merzig: Er hat, wie das Bistum mitteilt, zum 1. Mai die Leitung der Lebensberatung in Saarbrücken übernommen.

„In unserer Erziehungsberatungsstelle erleben wir sehr oft die andere Seite. In vielen Trennungs- und Scheidungsfamilien ist das Konfliktniveau hoch.“ Das beratend-therapeutische Angebot zielt hier einerseits darauf ab, praktische Regelungen zum Umgang zu erarbeiten. Andererseits werden getrennte Eltern zum Beispiel dabei unterstützt, in Stresssituationen mit negativen Gefühlen bezogen auf den Ex-Partner umzugehen oder die Bedürfnisse des Kindes auch dann wahrzunehmen und zu berücksichtigen, wenn sie von den eigenen abweichen.

Neben Trennung und Scheidung kamen die Menschen, die die Lebensberatung in Merzig im vergangenen Jahr aufgesucht hatten, aus unterschiedlichen Gründen: Bei Kindern und Jugendlichen waren weitere wichtige Themen Partnerschaftskonflikte, Eltern-Kind-Konflikte, Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten oder Überlastung und Erschöpfung. Etwas mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen leben nicht in ihrer Ursprungsfamilie. Erwachsene, die in die Lebensberatung kamen, hatten am häufigsten Probleme mit einer dysfunktionalen Interaktion oder Kommunikation, mit kritischen Lebensereignissen sowie Verlusterlebnissen, mit Belastungen durch das familiäre Umfeld, mit Umgangs- oder Sorgerechtsstreitigkeiten oder Selbstwertproblematik. Die Beratungsdauer betrug bei 43 Prozent der Fälle bis zu drei Stunden, etwa zehn Prozent zwischen vier und zehn Stunden, und nur etwa ein Sechstel benötigte mehr als zehn Stunden. Ergänzend zu denen, die in die Beratungsstelle kamen, haben zwölf Personen die Online-Beratung im Bistum Trier genutzt.