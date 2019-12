Silwingen : Muselfänkischer Kalenner zeigt Bilder aus der Vergangenheit

merzig-Wadern Für fünf Euro begleitet das gute Stück von der Mundartvereinigung „Gau un Griis“ höchst unterhaltsam durch Jahr.

Seit vielen Jahren ist die Mundartvereinigung „Gau un Griis“, der auch viele Saarländer angehören, bemüht, neben der Pflege der moselfränkischen Mundart auch Französisch und Deutsch zu vermitteln – unter anderem auch mit ihrem „Muselfränkischen Kalenner“. Er erscheint auf Französisch, Deutsch und Moselfränkisch, unserem Platt. Zum Preis von fünf Euro liegt nun die neue Ausgabe 2020 vor. Das Titelblatt zeigt die alte „Gépsmill“ (Gipsmühle) von Bolchen. Die zwölf Monatsblätter geben alte Ansichten von Städten und Dörfern aus dem Saarland und Lothringen wieder. Benannt werden diese Orte in allen drei Sprachen, hinzu kommen die Spitznamen, oft in derber Wortwahl.

Viele Ältere erinnern sich noch an die monatlichen „Kännerreimchen“, die „Spottnamen“ und die alten Ausdrücke. Aus Busendroff (Bouzonville, Busendorf) wird ein Foto aus 1940 „Hénner der Saarlujer Gass an der Ohlichbach“ gezeigt. Bei Flooschtroff (Flastroff) liest man den grenzüberschreitenden Ausdruck „Em Sommer és et heiss, ém Wenter kalt, un wat derzwéwschen leit, és halw un halw“.