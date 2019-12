Hilfe für Maya in Merzig : Wie 1000 Gläser Maya und ihrer Familie Hoffnung spenden

Info

Maya ist an MPAN erkrankt, einem sehr seltenen Gendefekt. In ganz Deutschland gibt es nur 14 MPAN-Fälle – im Saarland ist nur die zwölfjährige Maya davon betroffen. Für MPAN gibt es bislang keine Heilung. Der Verein Hoffnungsbaum, mit dem Mayas Familie zusammenarbeitet, will die Grundlagenforschung in Gang setzen. Mit MPAN sind schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen verbunden – Krämpfe und Spasmen, Bewegungsstörungen, Parkinsonismus (Verlust von Nervenzellen), Sprechstörungen, Erblindung, geistiger Abbau sowie Stuhlinkontinenz. An MPAN erkrankte Personen haben eine niedrige Lebenserwartung. Der Gendefekt führt oft zu einem frühen Tod der Betroffenen.