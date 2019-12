Kostenpflichtiger Inhalt: Merzig : Grüne pochen auf Antrag zum Baubetriebshof

Der Merziger Baubetriebshof befindet sich derzeit am Gaswerk. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Der Stadtrat Merzig hat einen Neubau des Baubetriebshofs beschlossen. Jetzt sagen die Grünen, dass dieser Beschluss nichtig sei.

Die Grünen-Fraktion im Merziger Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss des Rates, im Gewerbegebiet Bruchwies nahe dem Industriehafen den neuen Standort für den Baubetriebshof der Stadt zu errichten (wir berichteten), kritisiert und als aktuell nichtig bewertet. Die Grünen favorisieren nach einer Erklärung ihres Fraktionsvorsitzenden Klaus Borger statt dessen eine Ansiedlung im Gewerbegebiet Rieffstraße.

Dort befänden sich mehrere große Gewerbebrachen, die sich nach Überzeugung der Grünen gut für die Konzentration der aktuell auf zwei Standorte verteilten Anlagen des Bauhofes eignen würden. Neben dem Verwaltungssitz des Bauhofes in der Straße am Gaswerk gibt es zudem eine Lagerfläche im Industriegebiet Nord-West, nahe dem Globus-Baumarkt. Diese beiden Flächen sollten nach Vorstellung der Grünen an einer Stelle im Industriegebiet zusammengefasst und die frei werdenden Flächen, die sich beide in günstiger Lage befänden, profitabel vermarktet werden.

Einen entsprechenden Antrag habe Fraktionsmitglied Heinz Temmes Anfang November bei der Verwaltung eingereicht. Dieser Antrag sei, wie Fraktionschef Borger erklärt, in der kurz darauf anberaumten Stadtratssitzung „einfach nicht zur Beratung vorgelegt“ worden. Daher sei auch der Grundsatzbeschluss des Stadtrates nach seiner Auffassung nichtig, erklärt Borger.

„Natürlich muss unser Antrag noch beraten werden, erst dann ist eine abschließende Entscheidung überhaupt möglich.“ In einem Schreiben an die Verwaltung habe er darauf bestanden, dass der Antrag der Grünen-Fraktion entsprechend den Vorgaben des Kommunalverwaltungsgesetzes (KSVG) noch im Stadtrat behandelt werde. „Das KSVG und auch die Geschäftsordnung sieht nicht vor, Anträge mit wenigen Sätzen des Vorsitzenden (wie geschehen) gegenstandslos zu machen“, heißt es in dem Schreiben Borgers an die Verwaltung, wobei er sich mit dem Begriff „Vorsitzenden“ auf den Sitzungsleiter, Bürgermeister Marcus Hoffeld, bezieht.

Im Übrigen hätten, fährt Borger fort, „alle Ratsmitglieder (wie allgemein üblich) das Recht, eingereichte Anträge zur Kenntnis zu erhalten und als Grundlage der Entscheidungsfindung prüfen zu dürfen“. Die Grünen-Fraktion halte weiter an ihrem Standort-Vorschlag fest, betonte Borger: „Wir meinen, ein Standort in der Rieffstraße, mit Bahnanschluss, optimaler Verkehrsanbindung, neuen Flächen durch Wegfall von zwei Gleisen und Einbindung des alten LfS-Standortes (gegenüber Aldi) hätte viele Vorteile.“

Für Borger ist es in diesem Zusammenhang „nach wie vor verwunderlich, warum man seinerzeit nicht mit dem Land eine gemeinsame Losung gesucht hat“. Gemeint ist, dass es Überlegungen gegeben hatte, den Neubau der Autobahnmeisterei des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS), die bis dato im Gewerbegebiet Rieffstraße gegenüber dem Aldi-Markt angesiedelt gewesen war, und den Neubau des Bauhofes gemeinsam zu planen.

In der Stadtratssitzung am 14. November, als es um die Situtaion des Bauhofes gegangen war, habe Bürgermeister Hoffeld auf Borgers Nachfrage hin erklärt, „dass schon zum Zeitpunkt der Überlegungen zum Bau der Straßenmeisterei durch den Landesbetrieb für Straßenbau der Verwaltung bekannt war, dass sich ein Großteil des städtischen Baubetriebshofes in dem desolaten baulichen Zustand befand, wie erst kürzlich dem Stadtrat mitgeteilt“. Der Zustand sei derart desolat, dass Bereiche wegen akuten Sicherheitsrisiken abgesperrt werden mussten und ein Neubau die sicher einzige wirtschaftliche Alternative zu sein scheint.

Dies wirft aus Sicht von Borger Fragen auf, die er in seiner Erklärung auch auflistet: „Warum wurden erst jetzt Sicherungsmaßnahmen ergriffen, um Menschen und Sachen zu schützen, obwohl die Schäden schon lange bekannt waren?“ Weiter will Borger wissen, ob der Landesbetrieb für Straßenbau beziehungsweise das für solche grundsätzlichen Fragen zuständige Ministerium dezidiert über die Baumängel und die daraus ableitbaren Konsequenzen informiert worden sei.