Merzig : Damit ein jeder im Kreis musizieren kann

Merzig Die Sparkasse Merzig-Wadern unterstützt die Musikschule im Landkreis mit einer üppigen Spende über 10 000 Euro an deren Förderverein.

Nach den Worten von Dieter Boden, dem Leiter der Musikschule, unterhält diese 37 Projekte in den Grund- und weiterführenden Schulen des Landkreises, zudem ist sie in zwölf Kitas im Kreis aktiv. „Wir können unsere Angebote kostenlos halten, unter anderem durch die Fördergelder von unterschiedlichen Stellen, aber auch dank der Unterstützung durch den Förderverein“, sagte Boden. Er machte darauf aufmerksam, dass immer mehr Erwachsene den Unterricht in der Musikschule in Anspruch nehmen würden, dies auch als Folge des demographischen Wandels.