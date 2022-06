Merzig Die Inzidenz berechnet das Robert-Koch-Institut auf 916,2.

(red) 224 neue Corona-Infektionen: So lautet der Kern der neuen Statistik zur Pandemie des Landkreises Merzig-Wadern am Dienstag, 28. Juni. Diese 224 neuen Fälle teilen sich wie folgt auf: 38 in Merzig, 44 in Wadern, 25 in Mettlach, 47 in Beckingen, 23 in Perl, 17 in Weiskirchen und 30 in Losheim. Die Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 916,2 an.