Mehr Grün statt Grau : Frisches Grün für den Gustav-Regler-Platz

Schadhafte Bodenplatten auf dem Gustav-Regler-Platz in Merzig wurden in den letzten Tagen entfernt, stattdessen wachsen dort nun insektenfreundliche Pflanzen. Foto: Stephan Fandel/Stadt Merzig

Merzig „Wer in den vergangenen Tagen über den Gustav-Regler-Platz gegangen ist, konnte feststellen, dass sich das Erscheinungsbild des Platzes etwas verändert hat“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Merzig.

Dabei wurden lose Platten auf dem Platz entfernt und mit trockenheitsverträglichen und insektenfreundlichen Stauden und Gehölzen begrünt. Die Bürgerinitiative „Stadtmitte Seffersbach“ und der Obst- und Gartenbauverein hatten den Wunsch an die Kreisstadt Merzig herangetragen, den Platz so zu gestalten. „Die entsprechende, von der Bürgerinitiative und dem Obst- und Gartenbauverein gewünschte, Umgestaltung wurde vom Baubetriebshof realisiert“, heißt es aus dem Rathaus.

Darüber hinaus hat die Kreisstadt nach eigenem Bekunden auch zwei weitere Bänke in dieser Woche auf dem Gustav-Regler-Platz aufgestellt.

„Wir begrüßen es, dass unserer Bitte von Seiten der Stadtverwaltung nachgekommen wurde“ sagt Hannah Spanier, Sprecherin der BI „Stadtmitte Seffersbach“, in einer Mitteilung. „Die neue Bepflanzung lockert die große, leere Freifläche auf dem Platz auf, die Pflanzen tragen zu einer angenehmen Atmosphäre bei und werten den Bereich deutlich auf.“ Die Idee zu dieser Verschönerung war entstanden, weil sich Bodenplatten gelockert hatten. Statt diese wieder zu befestigen, wurden die entstandenen Lücken nun als Beet genutzt. Hannah Spanier erläutert: „Wir sehen wenig Sinn darin, die Bodenplatten regelmäßig wieder zu erneuern, wenn der Platz doch sowieso in absehbarer Zeit komplett umgestaltet wird und wir nach allen Erkenntnissen der letzten Jahre Flächen eher entsiegeln statt versiegeln müssen.“ Mit der jetzigen Strategie werde die Aufenthaltsqualität auf dem Platz gesteigert, zudem würden in kleinem Rahmen Maßnahmen umgesetzt, „von denen wir wissen, dass sie dem Klima und der Umwelt auf vielfältige Weise zugutekommen“, ist sich Spanier sicher.