Pandemie in Zahlen : 279 neue Corona-Fälle

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 279 neue Corona-Fälle gemeldet, inklusive jener, die die Verwaltung für das Wochenende jetzt nachgereicht hat. Die Fälle teilen sich wie folgt auf die Kommunen auf: 90 in Merzig, 63 in Wadern, 33 in Mettlach, 35 in Beckingen, 14 in Perl, zwölf in Weiskirchen und 50 in Losheim am See. Damit sind aktuell 731 Personen im Grünen Kreis mit Corona infiziert. Die meisten davon sind in der Kreisstadt gemeldet (226), die wenigsten in der Gemeinde Weiskirchen (38). Die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet das Robert-Koch-Institut auf 819,6.